Plantas dentro de casa: a verdade sobre purificar o ar

Na busca por um lar mais saudável, muitos recorrem aos vasos de plantas para alegadamente remover poluentes do ambiente. Entretanto, será que a ciência respalda essa prática?

Um estudo seminal da NASA, em 1989, sugere que plantas em espaços internos podem eliminar compostos orgânicos voláteis (VOCs), como o formaldeído. No entanto, recentes alertas da BBC destacam as limitações desse estudo, conduzido em laboratório e incapaz de replicar fielmente ambientes domésticos, segundo o Mega Curioso.

Plantas: aliadas ou não?

Especialistas, como Kavita Kumari da consultoria Cundall, indicam que embora plantas possam reduzir VOCs, seus efeitos são modestos. A diretora-adjunta aconselha transparência ao orientar clientes sobre as reais vantagens e limitações do uso de plantas para melhorar a qualidade do ar.

Bioengenharia: uma nova fronteira

Projetos inovadores buscam maximizar os benefícios das plantas. A espada-de-são-jorge, conhecida no Brasil, é uma opção de baixa manutenção que absorve dióxido de carbono continuamente. Na Universidade de Washington, cientistas trabalham na jiboia, visando otimizar sua eficácia na purificação do ar através de bioengenharia.

pexels-huy-phan-2826787

A empresa Neoplants, de Paris, vai além. Modificando genes e desenvolvendo bactérias benéficas, a distribuidora visa criar plantas que reciclem VOCs de forma mais eficiente. O foco recai no microbioma presente nas raízes, responsável pela purificação do ar, mais do que nas plantas em si.

Plantas: não desprezíveis

Apesar dos esforços inovadores, a eficácia real das plantas na purificação do ar permanece em debate. Estudos adicionais são cruciais para validar ou refutar a popular crença. Enquanto isso, medidas comprovadas, como ventilação adequada e purificadores de ar, são mais eficazes na remoção de partículas e microrganismos indesejados.

nasim-keshmiri-kXVRjRX-JJQ-unsplash

Em resumo, cultivar plantas em casa traz benefícios comprovados, como melhora no humor e bem-estar emocional. Contudo, as expectativas em relação à purificação do ar devem ser moderadas. Que as plantas em casa sejam valorizadas por aquilo que realmente oferecem: paz, beleza e um toque de natureza.