Para proteger o filho pai decide expulsar sua sogra de casa

Um pai desesperado decidiu buscar por ajuda no Reddit depois de se envolver em uma situação delicada envolvendo o filho e sua sogra. Sem se identificar, ele conta que até mesmo seu casamento está em risco por conta de sua decisão.

O homem, de 39 anos, explica que tem um filho de 16 anos, fruto de seu casamento anterior que terminou há 6 anos após a morte de sua esposa. Agora, anos depois, ele está noivo de outra mulher, mas está enfrentando graves problemas com a mãe dela.

“Ela é controladora e egocêntrica, mas aprendi a lidar com isso. Meu filho, no entanto, vem sendo constantemente criticado por ela, que insiste em diagnosticar ele como antissocial, autista e outras coisas mais. Ele está em terapia por conta da perda da mãe e para entender a nova dinâmica familiar”.

“Meu filho é tímido e bem-educado, mas as pessoas confundem sua timidez com ser antissocial e, principalmente minha sogra, tentam forçar ele ‘a se abrir’. Ela o envergonha nos jantares em família com perguntas pessoais para testar sua personalidade”.

Ele teve que agir

Percebendo os incômodos causados pela sogra, o pai decidiu permitir que o filho não fique mais no mesmo cômodo ou não compareça as festas na casa da sogra, algo que o jovem agradeceu.

Quem não gostou nada disso foi a mãe de sua noiva, que segue chamando o menino de ‘mimado’ e fazendo visitas surpresas para tirá-lo de sua zona de conforto.

“Na semana passada ela veio exclusivamente para vê-lo. Ele a cumprimentou e foi ao banheiro enquanto ela ficava na sala com minha noiva. Tempos depois meu filho veio dizer que seu diário sumiu, e depois de procurarmos sem sucesso, pedi ajuda da minha noiva”.

“Nós vimos minha sogra descendo as escadas e na mesma hora eu percebi que tinha algo de errado. Perguntei onde ela estava e ela disse que estava no banheiro, mas logo vi a bolsa em sua mão e perguntei se ela pegou o diário do meu filho”.

Leia também: Mulher choca ao revelar sua verdadeira opinião sobre a infidelidade de seu pai

“Ela ficou ofendida, mas eu insisti em olhar e o diário estava lá. Ela tentou dizer que era a única forma de conhecer meu filho, mas eu explodi com ela por roubar o diário dele e a expulsei da minha casa. Minha noiva se desculpou pelas atitudes da mãe, mas foi contra proibi-la de entrar em nossa casa”.

Segundo o homem, o sogro também se envolveu na situação e passou a instigar a filha a cancelar o casamento, além disso, a família da mulher se recusa a comparecer na celebração até que a proibição seja retirada. O pai, por outro lado, segue firme em sua decisão afirmando que o filho não pode ser desrespeitado em sua própria casa.

Agora, correndo o risco de ter o casamento cancelado, ele se questiona sobre estar agindo corretamente. Para os usuários do Reddit, ele deve seguir firme.

“Você está certo, mas eu cancelaria o casamento até que sua noiva se colocasse ao lado de seu filho”, comentou uma pessoa.

“Reconsidere esse casamento pela forma como sua noiva agiu. Você não está errado, seu filho sempre será a parte mais importante da sua vida”, finalizou outra.