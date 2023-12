Novo quiz revela as personalidades de cada um na hora de dividir a conta

Uma pesquisa recente lança luz sobre as estratégias surpreendentes adotadas por adultos adeptos de cartões de crédito de recompensa ao dividir contas em restaurantes. O estudo, encomendado pela Yonder, revela quatro tipos de personalidade distintos: "Herói", "Sneak", "Snatcher", "Timelord" e "Negociador", diz o Mirror.

Quem leva os pontos pra casa?

De acordo com a pesquisa envolvendo 1.000 adultos usuários de cartões de crédito de recompensa, um terço está disposto a debater com amigos sobre quem reivindica os valiosos pontos. Surpreendentemente, 20% preferem pagar secretamente, enquanto 26% optam por negociar, e 18% simplesmente imploram para garantir as recompensas.

Com 83% planejando participar de pelo menos duas refeições em grupo antes do Natal, a temporada de festas pode representar uma oportunidade significativa. Com uma média de R$ 350 por cabeça em refeições fora de casa, os ganhos potenciais chegam a R$ 210 milhões. A Yonder destaca a importância de pagar a conta estrategicamente, evitando conflitos desnecessários.

A pesquisa classifica os pagadores de contas em cinco tipos de personalidade distintos. O "Herói" é o conciliador, enquanto o "Sneak" prefere agir sob o radar para colher as recompensas. O "Snatcher" é confiante e ousado, garantindo os pontos rapidamente. Por sua vez, o "Timelord" paga para manter as coisas no cronograma, e o "Negociador" utiliza seus poderes de persuasão para assumir a responsabilidade pelo pagamento.

A pesquisa também revela que 13% já brigaram com amigos ou familiares por conta de pontos em contas compartilhadas. A Yonder destaca a importância de ser inteligente no uso do cartão de crédito e oferece um questionário para ajudar as pessoas a identificar seus estilos de pagamento.