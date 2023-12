Dentista: "posso descobrir se alguém praticou sexo oral apenas olhando a boca"

A dentista Ellie Farahmand, participando de um podcast recente, surpreendeu os ouvintes ao confirmar que pode identificar se um paciente praticou sexo oral apenas examinando a boca. A revelação ocorreu durante o Eighty Twenty, apresentado por Shanina Shaik e Georgia Sinclair.

Instagram

Dá para saber?

Questionada sobre os rumores de que dentistas podem deduzir atividades sexuais, Farahmand respondeu assertivamente: "Sim." Essa afirmação gerou expressões de choque dos apresentadores e reações semelhantes nas redes sociais.

Indícios no palato

Farahmand explicou que é possível identificar sinais de sexo oral através de alterações no palato, como pequenas "abrasões" conhecidas como "trauma" no contexto médico. Essas marcas, no entanto, não são algo que ela abordaria diretamente com o paciente.

Karolina Grabowska/Pexels

Reações nas redes sociais

A revelação da dentista provocou surpresa e preocupação entre os ouvintes, destacando a sensibilidade em torno da privacidade nas interações médicas.

Conselhos irônicos

Diante da revelação, Shanina Shaik expressou humoristicamente: "Não quero trauma na minha boca". Farahmand respondeu de maneira descontraída, sugerindo que, se alguém deseja evitar qualquer constrangimento, pode optar por não praticar sexo oral no dia anterior à consulta odontológica.

Enquanto a discussão gera curiosidade e reações divertidas, a privacidade dos pacientes permanece uma prioridade e a ética profissional impede dentistas de confrontar os pacientes sobre suas atividades íntimas. A revelação destaca a complexidade das informações que os profissionais de saúde podem deduzir durante exames rotineiros, conclui o RTL.