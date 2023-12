'Com quantos você ficou?': mulheres ainda enfrentam julgamento

Em um TikTok viral, Jake Maddock, conhecido especialista em relacionamentos, aconselhou um homem anônimo a terminar seu relacionamento depois que sua namorada revelou ter dormido com 62 homens aos 25 anos. O vídeo acumulou 30 mil curtidas, destacando o peso de ser mulher, diz o New York Post.

O julgamento de um ?profissional?

Maddock, ao invés de oferecer compreensão, fez piadas sobre a "contagem de corpos" da mulher e aconselhou a cortar relações. Alertou que a informação sempre "atormentaria" o homem se permaneceria no relacionamento, perpetuando estereótipos específicos.

A ocorrência nas redes sociais revelou a persistência do estigma. Os comentários variaram de críticas à "contagem de corpos" até comparações questionáveis. A influenciadora Tammy Hembrow também sofreu por seu novo relacionamento, destacando a extensão do problema.

Misoginia em plataformas

A a misoginia transparece em muitas outras plataformas. Comentários desdenhosos na conta de Hembrow no Instagram evidenciam que a sociedade ainda julga as mulheres por suas vidas amorosas, independentemente de sua posição ou sucesso.

O caso de Hembrow, uma influenciadora poderosa, destaca a amplitude do problema. Com milhões de seguidores, ela não é imune ao estigma. Isso levanta uma questão: se uma figura pública pode ser julgada, como isso afeta as mulheres comuns?

Em pleno 2023, as mulheres continuarão a enfrentar o estigma por suas escolhas sexuais. É imperativo desafiar essa mentalidade arcaica, reconhecendo que a dignidade e o valor de uma mulher não podem ser determinados por sua história amorosa. A luta contra a misoginia persiste, e é responsabilidade de todos desafiar e mudar essas narrativas específicas.