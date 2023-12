Universitário ajudou colega bêbada para depois cometer violência sexual

Um estudante universitário com cerca de 20 anos de idade foi autuado após receber a acusação de estupro de uma colega de curso na cidade de Punta Arenas, no Chile.

De acordo com o relatado na audiência de formalização, os fatos ocorreram por volta das 3h da última terça-feira, momento em que o indivíduo se ofereceu para levar para casa uma colega que estava embriagada.

Depois de sair do pub, no meio do caminho, o réu desviou para um motel. Em um quarto, ele teria se aproveitado do estado de inconsciência da jovem para agredi-la sexualmente. Segundo o Ministério Público, não houve consentimento no ato, conforme relatado pelo jornal ‘El Pingüino’.

Medidas cautelares são aplicadas ao universitário

Cristián Opazo, promotor substituto de Punta Arenas, esclareceu que a jovem compareceu à polícia por volta das 8h do mesmo dia do ocorrido. Ela denunciou que foi estuprada e que só se lembrava de momentos do ataque sexual.

A Brigada de Crimes Sexuais de Punta Arenas da Polícia de Investigação (PDI) ativou imediatamente uma operação que resultou na prisão do acusado. O indivíduo admitiu "interações de natureza sexual com a vítima", nas palavras do promotor judicial.

"Obviamente, ele dá outro sentido, de que ela não teria sido forçada e que ele não se aproveitou das circunstâncias, mas nós estimamos o contrário", contextualizou Opazo.

Após a formalização, o Tribunal de Garantia de Punta Arenas determinou a aplicação das medidas cautelares de prisão domiciliar noturna, proibição de deixar o país e proibição de se aproximar da vítima. Ele foi posteriormente liberado.