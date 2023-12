Mora Leeb: vida ''meio copo cheio'' após cirurgia cerebral

Mora Leeb, agora aos 16 anos, enfrentou desafios extraordinários desde sua infância após um derrame fetal que levou à remoção da metade de seu cérebro. Hoje, ela não apenas superou as expectativas, mas vive uma vida plena e inspiradora em Nova Jersey.

Quando Mora tinha apenas quatro meses, os pais enfrentaram a difícil decisão de submetê-la a uma hemisferectomia devido a convulsões graves causadas por um derrame in utero. A operação visava oferecer à metade restante do cérebro a chance de se desenvolver normalmente como trouxe a People.

A persistência e conquistas

Mesmo com desafios, como a perda da visão no lado direito, Mora aprendeu a andar, falar e realizar atividades cotidianas. Sua determinação e o apoio constante da família a tornaram uma aluna do nono ano, tenista aspirante e participante ativa em estudos sobre adaptação cerebral após trauma.

Mora não apenas superou suas dificuldades, mas também se tornou uma voluntária ativa em estudos sobre cirurgia cerebral pediátrica e contribui para pesquisas na Universidade Rutgers. Sua história é um testemunho de resiliência e a capacidade de transformar desafios em oportunidades.

Apesar de um futuro incerto, Mora expressa seu otimismo e aspirações, visando se tornar uma contadora. Seus pais, admirados por sua força, esperam que ela alcance uma vida independente. Mora resume sua atitude positiva, chamando a si mesma de 'a garota do copo meio cheio,' pronta para enfrentar futuros desafios com alegria.