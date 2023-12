Milo, o 'seguro três portas', é a sensação do TikTok

Um adorável momento viralizou nas redes sociais quando Milo Walton, um estudante de 6 anos, revelou o seu papel na produção do presépio escolar. Enquanto muitos jovens sonham em interpretar personagens tradicionais como Maria, José ou a Estrela, Milo se destacou ao conquistar o "papel clássico" de "segurador três portas", diz o Mirror.

Um papel inesperado na escola

Em um vídeo encantador, Milo desafiou sua mãe a adivinhar qual papel ele desempenharia na festiva apresentação. Orgulhosamente, ele anunciou: "Sou o porta-porta número 3. Estarei segurando as portas!" A reação da mãe foi de surpresa e emoção, enquanto Milo saboreava uma barra de chocolate.

Ao ser questionado sobre quem ele estaria segurando as portas, Milo respondeu descontraidamente: "Erm, provavelmente José e Maria." Brincando, ele até sugeriu que poderia se vestir como uma porta. O vídeo conquistou não apenas a mãe, mas também a atenção de muitos, incluindo a celebridade Khloe Kardashian.

Estrelando no ?This Morning?

Milo e sua história adorável foram destaque no programa 'This Morning' da ITV, onde ele compartilhou que, graças à viralização do vídeo, ganhou fãs e até propostas para ser promovido de "porta número três" para "porta número um". O estudante revelou detalhes sobre sua preparação, escolhendo um traje preto ou cinza com a temática surpreendente de "Star Wars".

Milo, animado com a sua nova fama, revelou que seus colegas estão empolgados com o vídeo viral, inclusive com o professor exibindo-o no quadro. A apresentação escolar está marcada para o dia 12 de dezembro, e Milo, praticando suas habilidades em casa, está prestes a surpreender a todos como o memorável 'Porta Porta Número Três'.