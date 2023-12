Lutador de MMA denuncia sua namorada por agressão

Um novo escândalo fora do octógono para o lutador mexicano Marco Beltrán, depois de ter denunciado sua namorada por agressão. Através das redes sociais, o ex-competidor do UFC e atual membro da Lux Fight League publicou uma série de vídeos onde mostra as lesões que sofreu no rosto, supostamente como resultado dos golpes que sua parceira influenciadora, Melissa Jurado, lhe deu.

De acordo com o vídeo, o lutador afirma que a influenciadora teria roubado um colar e uma câmera antes de ser agredido na casa da mulher.

O caso também foi divulgado pelo repórter Carlos Jiménez, que mostrou algumas das imagens do lutador.

É importante mencionar que, em 2021, Marco Beltrán foi denunciado por Melissa Jurado por suposta agressão e tentativa de assassinato, embora a acusação não tenha sido levada às autoridades.

Marco Beltrán é apelidado de Psycho. Ele cresceu em Morelia, Michoacán. Em sua carreira nas artes marciais mistas, onde teve uma boa sequência que o levou a participar do UFC, a principal liga mundial, embora por pouco tempo. Atualmente, ele faz parte da Lux Fight League, uma liga mexicana nesse esporte.