Idosa de 70 anos dá à luz gêmeos após ser abandonada pelo parceiro: “Os homens não querem mais de um filho”

Safina Namukwaya teve gêmeos aos 70 anos | Foto: Women's Hospital International and Fertility Centre via Facebook

Uma mulher de 70 anos deu à luz gêmeos em Uganda depois de receber tratamentos de fertilidade, tornando-se uma das mães mais idosas do mundo.

Safina Namukwaya deu à luz um menino e uma menina por cesariana no hospital da capital de Uganda, Kampala, onde estava recebendo tratamento de fertilização in vitro (FIV), disse Arthur Matsiko, porta-voz do Centro de Instalações Internacionais do Hospital de Mulheres.

Tratamento de fertilidade

O médico Edward Tamale Sali, especialista em fertilidade dessa instituição, disse à rede de notícias BBC que a mãe utilizou um óvulo doado e o esperma de seu parceiro para o procedimento de fertilização in vitro.

Sobre o nascimento, o hospital disse em sua conta oficial do Facebook: "Ao comemorar nosso vigésimo aniversário, conseguimos o extraordinário: dar gêmeos à mãe mais idosa da África".

Na publicação, o hospital acrescentou que a mãe e os bebês estão bem. Nasceram prematuramente às 31 semanas e foram colocados em incubadoras, de acordo com a BBC.

"Ela está saudável. Está falando. Ela anda quando lhe pedem para andar pelo hospital", informou Matsikos, referindo-se a Namukwaya, que teve uma filha no mesmo centro em 2020 após outro tratamento de FIV.

A notícia de gêmeos destruiu o relacionamento deles

Namukwaya disse ao jornal Daily Monitor de Uganda que sua gravidez tinha sido difícil porque seu parceiro a abandonou quando percebeu que ela estava esperando gêmeos, de acordo com a BBC.

"Os homens não gostam de ser informados que estais grávidas de mais de um filho. Desde que entrei aqui, o meu homem nunca apareceu", acrescentou.

Namukwaya explicou ao meio britânico que desejava ser mãe, entre outras coisas, porque algumas pessoas zombavam dela por não ter filhos.