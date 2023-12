Husky preso em bueiro é salvo e reencontra a família

Um husky chamado Sebastian teve um final feliz depois de se envolver em uma situação peculiar no último fim de semana, resultando em um resgate incomum para salvar o cachorrinho como trouxe a todos a People.

No domingo, o Lexington-Fayette Animal Care & Control recebeu diversas chamadas sobre um husky preso dentro de um bueiro naquela manhã. O vídeo divulgado pela equipe mostra dois membros dedicados resgatando o cão. As imagens mostram duas mulheres com o cachorro, que só consegue mostrar parcialmente a cabeça para fora do bueiro. Uma das mulheres, deitada de barriga para baixo, tenta confortar o cão, enquanto sua colega, que está filmando, procura uma maneira de retirá-lo. Ambas são pacientes, estendendo as mãos para que ele cheire e ganhe confiança, falando com ele em vozes suaves.

"O husky, chamado Sebastian, sempre quis conhecer as Tartarugas Ninja, mas, em vez disso, se viu cara a cara com dois Agentes de Controle Animal!", continuou a organização em sua postagem no Facebook. O vídeo mostra Sebastian fora do bueiro, sendo acariciado felizmente dentro da instalação enquanto abanava o rabo.

Reencontro feliz e adorável

"O esperto Sebastian está agora seguro e são em nossa instalação, ansioso para se reunir com seus donos! Amamos finais felizes!" acrescentou a postagem. O Lexington-Fayette Animal Care & Control compartilhou posteriormente uma foto na seção de comentários do dono ajoelhado ao lado de seu amado animal de estimação. "Sebastian e seu pai foram reunidos!" escreveram.

O clipe do resgate adorável já foi visualizado 42.000 vezes até terça-feira. O Tenente Jai Hamilton, um dos oficiais do Animal Care and Control que resgatou Sebastian, relatou que o cachorro estava sendo "muito vocal. Ele claramente precisava e queria ajuda." Hamilton acrescentou que foi "um resgate bastante fácil" depois de conseguirem usar um pé de cabra para abrir a tampa do bueiro.

Embora os oficiais não tenham certeza de como Sebastian conseguiu ficar preso na estreita abertura do esgoto, acreditam que ele pode ter estado perseguindo um animal menor antes de ficar preso. No entanto, estão felizes por saber que o cão está bem. "Foi uma chamada realmente divertida para nós porque nosso trabalho pode ser muito triste", disse Hamilton ao Herald-Leader. "Adoramos ajudar animais, e estamos sempre pela comunidade, e sempre que podemos ajudar um animal, fazemos tudo o que podemos."