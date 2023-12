Homem recusa presente de aniversário dos pais por não achar adequado: ‘Eu disse não’

Um homem, de 24 anos de idade, decidiu recusar o presente de aniversário por parte dos pais, ao achar que a escolha não cabia ao seu contexto de vida. Após explicar suas motivações, ele foi acusado de ser ingrato no grupo da família. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/FillParticular9982.

“Cresci em uma casa onde tínhamos um animal de estimação, um cachorro. Não gosto de [ter] cachorros (não odeio), mas percebi que eles são uma grande responsabilidade. Não apenas financeiramente, mas também o cuidado que necessitam”, iniciou o texto na rede social.

“Meus pais me deram um cachorrinho como presente surpresa de aniversário. Fiquei grato, mas disse a eles que não posso ficar com o cachorro porque primeiro: moro em apartamento. Segundo: não tenho tempo. A reação deles foi “Bem, agora você precisa se mudar para uma casa de verdade. Nós mudamos quando começamos a ter você e seus irmãos. Aguente firme’”, explicou.

Leia mais um relato do Reddit:

Acusação implementada

De acordo com o jovem, ele agradeceu pelo presente mas afirmou de todas as formas possíveis não poder ficar com o cachorro.

“Eles riram e disseram: ‘Tchau, você conseguiu’. O que fiz foi pegar a cesta (com o cachorro dentro e levá-lo até o carro. Coloquei a cesta no banco de trás quando eles estavam se despedindo pela janela do carro e prestes a partir. Ficaram surpresos, mas não conseguiram. Não fiz nada e eles foram embora. Eu pude ver a expressão em seus rostos”, contou na rede social.

Ao devolver o animal, o autor do relato conta ter sido acusado de ser ingrato no grupo da família.

“Eu disse a eles que não é minha culpa que eles não tenham me consultado primeiro e não ouviram quando eu disse não”, finalizou o texto.