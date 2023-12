Homem mais bonito da Itália abraça vocação religiosa e deixa carreira de modelo

Edoardo Santini, eleito o "homem mais bonito" da Itália em 2019 aos 17 anos, surpreende seus fãs ao anunciar sua decisão de abandonar a carreira de modelo para seguir a vida religiosa. O jovem, agora com 21 anos, revelou a novidade em suas redes sociais, destacando que está prestes a ingressar no sacerdócio, diz o Mirror.

Um novo caminho na vida

No fim de semana, através do seu perfil no Instagram (@edoardosantini), Edoardo compartilhou sua escolha de deixar para trás a fama e os holofotes para se dedicar à sua fé. Ele explicou que, após viver com dois padres no ano passado, decidiu iniciar o "curso preparatório" para a vida no seminário, estudando teologia e servindo duas paróquias na diocese florentina.

'Most handsome man' in Italy ditches modelling career to become a priesthttps://t.co/qMHeKIOrsF pic.twitter.com/6YdZeXFiG0 — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) December 5, 2023

Edoardo afirmou que deu o primeiro passo em direção a esse novo capítulo em sua vida no ano passado, quando começou a viver com padres, descrevendo a experiência como a melhor de sua vida. Ele reconheceu que a decisão pode gerar comentários desaprovadores, inclusive dentro de sua própria família, mas ressaltou que não permitirá que isso o desvie do seu objetivo.

Apesar de abandonar a carreira de modelo, Edoardo assegurou que não abandonará todos os seus hobbies, apenas os viverá em um contexto diferente. Ele reconhece que essa mudança é assustadora, mas está determinado a seguir sua vocação, proclamando: "Eu sou Edoardo, tenho 21 anos e sou feliz."

Essa mudança surpreendente na vida de Edoardo Santini demonstra coragem e determinação ao escolher seguir sua fé, deixando para trás uma carreira de destaque. Seu relato nas redes sociais revela uma jornada única de autodescoberta e compromisso com sua vocação religiosa.