Garota recebe presente de namorado: colar de sangue

Daniela Manzano, de 27 anos, enfrentou recentes acusações de adoração ao diabo depois de receber um presente peculiar de seu namorado, Nicholas Van Schoor, de 24 anos. Em um gesto incomum, Van Schoor presenteou Manzano com um colar feito com o seu próprio sangue, desafiando as críticas e defendendo a natureza saudável de seu relacionamento, diz o New York Post.

Ideia inspirada em joalheiro

Manzano, uma entusiasta da estética gótica, teve a inspiração para o presente depois de assistir a um vídeo sobre um "ferreiro de sangue", um joalheiro que cria pingentes feitos de sangue. Após enviar o vídeo para Van Schoor, que mora em Salt Lake City, Utah, o namorado não perdeu tempo e encomendou o colar para presenteá-la.

My boyfriend gave me a necklace made with his blood — haters say I’m a devil worshipper but I love it https://t.co/ArArIkpZWm pic.twitter.com/Uxsew9S0Jj — New York Post (@nypost) December 6, 2023

Em entrevista, Manzano expressou seu entusiasmo, afirmando que o colar a faz sentir como se tivesse um "pedaço dele o tempo todo". No entanto, ao compartilhar a história nas redes sociais, as reações foram diversas. Enquanto alguns elogiaram o gesto romântico, outros foram mais críticos, acusando-a de influenciar negativamente outros relacionamentos.

Van Schoor, por sua vez, expressou seu desejo de receber um presente semelhante, mas com o sangue de Manzano. No entanto, ela revelou que isso não é uma opção viável devido ao seu desconforto com agulhas. Apesar das críticas, Manzano afirmou que está "insensível" aos comentários cruéis e que o colar é sua joia favorita.

Apreço pelo gesto romântico

O casal, que mantém um relacionamento à distância, demonstra estar feliz com o presente único. Manzano ressaltou que a reação inicial de Van Schoor foi positiva, afirmando que ele queria dar a ela algo diferente. O casal parece não se abalar com os julgamentos externos, celebrando a singularidade de seu relacionamento e a demonstração de amor que vai além dos presentes convencionais.