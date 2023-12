Elfo travesso no Natal: menina 'espanca' personagem em pegadinha que deu errado

Uma mãe ficou perplexa ao testemunhar seu filho de quatro anos 'espancar' impiedosamente um elfo na prateleira em casa, após uma pegadinha que saiu completamente do controle. O incidente, registrado em vídeo, revela a revolta da criança diante da arte travessa do personagem do livro natalino "Elf on the Shelf", diz o Mirror.

A tradição natalina conhecida como Elf on the Shelf, na qual os pais encenam travessuras do elfo para entreter as crianças, teve um desfecho surpreendente este ano para Tamara Castle, de Bexley, Kent. Ao preparar uma pegadinha com rolo de papel higiênico, ela não esperava a reação furiosa de sua filha Betsy.

Fúria contra o elfo travesso

No dia 1º de dezembro, Tamara armou a pegadinha na sala de estar, usando papel higiênico espalhado pelo ambiente. Ao se deparar com a cena, Betsy não apenas rejeitou a brincadeira, mas enfureceu-se, "esmurrando o brinquedo até a morte" como punição. A mãe capturou a cena hilária em vídeo, onde a criança expressa seu desagrado com palavras como "Que diabos é isso".

Enraged little girl 'batters Elf on the Shelf to death' for his 'bad behaviour' https://t.co/rT5dEaAfjW pic.twitter.com/m89Qr6GIxP — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) December 6, 2023

Tamara compartilhou o vídeo online, sem imaginar que se tornaria viral. Comentários nas redes sociais variam entre risos e choque, com alguns sugerindo que o elfo agora precisa de "curativos" para se recuperar da inusitada agressão. Betsy, ironicamente conhecida por sua aversão ao mau comportamento, inadvertidamente deu um toque único à tradição natalina.

Enquanto muitos pais se esforçam para criar situações engraçadas com o elfo, o desfecho inesperado dessa pegadinha mostra que nem sempre as crianças reagem como o esperado. O Elf on the Shelf de Tamara, apesar do ataque, continua "intacto", mas certamente não escapou ileso das ações indignadas de Betsy. O vídeo, agora viral, adiciona uma reviravolta única à história do elfo travesso neste Natal.