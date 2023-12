Criança de 9 anos registra agressão brutal do pai que acaba o enviando para prisão

Um homem da Califórnia, Miguel Lazaro-Castillo, foi sentenciado a quatro anos de prisão após seu filho de 9 anos gravar um vídeo chocante, mostrando o pai espancando sua esposa. O incidente ocorreu em outubro e resultou em acusações de violência doméstica, cárcere privado e abuso infantil, diz o New York Post.

Agressão à mulher

No vídeo, com mais de 6 minutos de duração, Lazaro-Castillo é visto agredindo brutalmente sua esposa, enquanto os filhos do casal, de 9, 14 e 15 anos, estavam presentes em casa. A polícia foi alertada por uma ligação do filho mais novo para o 911, levando os agentes a encontrarem a cena angustiante.

As autoridades relataram que Lazaro-Castillo estava sentado sobre sua esposa, que estava de bruços no chão ensanguentado. A criança mais nova havia filmado a agressão, evidenciando socos repetidos no rosto e na cabeça da vítima. Uma das filhas tentou intervir para proteger a mãe, mas foi agredida pelo pai.

Durante a investigação, foi descoberto que a família estava embriagada no momento do incidente. As três crianças foram colocadas sob custódia protetora, e Lazaro-Castillo, apesar de não ter antecedentes criminais, recebeu a pena máxima devido à brutalidade de suas ações e ao desrespeito por seus filhos, conforme declarou o gabinete do promotor.