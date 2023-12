Após ouvir um comentário feito pelo marido, ela disse sua verdadeira opinião

Uma mãe decidiu buscar por apoio no Reddit após não saber mais como lidar com as atitudes de seu marido diante das mudanças que aconteceram em seu corpo após a gestação.

Sem se identificar, ela desabafou ao contar sua história e pediu por opiniões e dicas para conseguir lidar com a postura do marido que vem mudando desde que o filho do casal nasceu há alguns meses.

“Ele começou a fazer comentários sobre meu corpo e sempre fala coisas que magoam como se fossem simples observações. Por exemplo, se me vê usando uma blusa antiga ele comenta que a blusa ficava bonita em mim, mas que agora não fica mais”.

“Ele também diz coisas sobre a minha cintura estar de um tamanho que ele nunca imaginou que poderia estar. Basicamente são comentários passivo-agressivos que eu tentei ignorar, até que ele começou a agir dessa forma na frente de nossos amigos e familiares”, revela a mulher.

Ela reagiu!

Para a mulher, o limite chegou quando durante uma reunião de família o marido não conseguiu conter seus comentários após a irmã dele elogiar a roupa que ela estava usando na ocasião.

“Ele disse que concordava, mas que minha cintura poderia ficar ainda menor do que estava. Um silêncio mortal caiu e eu estava completamente fora de mim e tomada pela raiva quando gritei para ele parar de falar sobre o meu corpo”.

“Na mesma hora ele ficou sem fala e a família dele começou a tentar me acalmar, mas as coisas ficaram ainda mais tensas. O jantar acabou mais cedo e quando chegamos em casa meu marido foi para a casa de seu amigo depois de me acusar de envergonhar ele na frente de sua família por causa de uma ‘pequena observação’ que ele fez. Ele me chamou de infantil e me mandou fazer terapia para minhas inseguranças ao invés de ser abusiva com ele”.

Leia também: Noiva é criticada por se recusar a dar metade dos presentes de casamento para os sogros

“Agora me sinto uma idiota por ter arruinado o jantar, eu errei?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente e quem precisa de terapia não é ela.

“Seu marido agiu errado e é ele quem precisa de terapia. Você precisa de ajuda é para sair deste relacionamento”, comentou uma pessoa.

“Vá para terapia, você vai precisar de ajuda quando reparar o quão abusivo seu marido é”, finalizou outra.