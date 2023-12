Um presente de Natal foi responsável por uma grande briga entre irmãos

Um presente de Natal está sendo capaz de causar uma grande confusão em uma família. Segundo a história publicada no Reddit, enquanto a tia acha que o presente era adequado para sua sobrinha de 6 anos, os pais da menina nem mesmo a agradeceram pelo presente, afirmando que foi algo “completamente inadequado”.

Sem se identificar, a tia conta que deu de presente de Natal antecipado para sua sobrinha a coleção dos contos de fada dos irmãos Grimm. Sua escolha foi por ter recebido a mesma coleção com a idade da menina e se apegado às histórias.

“Eu mandei uma mensagem para meu irmão querendo saber do presente, e ele apenas disse que recebeu, precisei pressionar ele porque ele não falou mais nada, nem mesmo agradeceu. Então perguntei se minha sobrinha gostou do presente”.

“Depois de algum tempo ele disse que sua esposa leu algumas histórias com ela e que as achou perturbantes e inapropriadas para uma criança de seis anos”, revela a tia.

Ela ficou inconformada

A mulher então reforça ter lido as histórias quando tinha a mesma idade da sobrinha, e afirma que mesmo sendo as versões originais das histórias ele não ficou “traumatizada ou impressionada”, com o conteúdo dos livros.

“Nem eu e nem as milhares de crianças que já leram esses livros ficaram traumatizadas! Me senti ofendida com a sugestão do meu irmão sobre meu presente ser inadequado”.

“Ele então disse que eu não tenho que dizer o que é ou não adequado, que ele e sua esposa é que decidem isso. Não discordo disso, mas também não acho que o que fiz foi algo problemático”, finaliza a mulher.

Porém, para os usuários do Reddit, as reações ficaram divididas entre os que apoiaram os pais da menina e os que apontaram a falta de um agradecimento como justificativa para reação dela.

“Você deu um presente que não foi bem recebido, só aceite isso, não comece a discutir com os pais. Você errou”, comentou uma pessoa, ao que outra respondeu: “Cadê a gratidão? Pais deveriam ensinar os filhos a agradecerem os presentes mesmo que não gostem deles”.