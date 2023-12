Tia é impedida de dar um grande presente de Natal para sua sobrinha

Os presentes costumam ser um dos pontos altos das celebrações de Natal em família, mas para uma tia eles acabaram se tornando uma grande dor de cabeça. Tentando entender se está agindo errado, ela buscou ajuda no Reddit ao contar sua história.

Sem se identificar, a mulher explica que seu irmão mais velho é pai de 3 crianças, sendo a filha mais velha, de 15 anos, fruto de seu relacionamento anterior. Por conta disso, a menina acaba morando parte do tempo na casa do pai e outra parte na casa da mãe. No Natal deste ano, ela estará na casa de seu pai e deverá participar de um jantar onde todos os familiares fazem a troca de presentes.

“Normalmente isso gira em torno das crianças mais novas, principalmente porque meu irmão e a mãe da minha sobrinha estão juntando dinheiro para comprar um carro para ela quando chegar seu aniversário de 16 anos. Ela sabe disso e sabe que isso significa presentes mais simples até lá, mas eu me sinto mal de vê-la não ganhar quase nada”.

“Ela gosta de jogos e de modelagem 3D, então pensei em comprar um PC gamer para ela no lugar de seu velho notebook. Eu devo receber um valor a mais nos próximos dias, então pensei que poderia fazer esse agrado para minha sobrinha, meu irmão e a mãe dela concordaram e eu parti em busca de um computador”, revela a mulher.

Ele mudou de ideia

A tia conta que acabou encontrando um computador interessante e dentro do valor que poderia pagar, mas quando mostrou o computador para seu irmão foi surpreendida por ele, que decidiu mudar de ideia diante do valor.

“Ele queria que eu colocasse o presente como sendo dele, de sua esposa e meu, e para isso ele compraria um monitor para completar o computador. Eu disse que não, porque é o meu dinheiro que está indo na maior parte do presente. Ele então disse que isso o faria ficar ‘mal’ diante da filha, o que é uma loucura pois eu só quero fazer algo bom para minha sobrinha!”.

“Meu irmão agora disse que ou eu credito o presente como sendo deles e meu, ou eu devo esperar 8 meses até o aniversário dela para que o computador seja entregue junto com o carro. Estou errada em dizer que não vou aceitar isso”?

Para os usuários do Reddit, ela está certa em sua decisão e pode até mesmo buscar formas criativas de não entregar o computador especificamente no Natal.

“Coloque um ticket como presente para ela dizendo que em 10 dias ela vai receber um presente muito especial. Depois desses 10 dias entregue o computador”, sugeriu uma pessoa.

“Sua sobrinha sabe que os pais estão guardando dinheiro para comprar um carro para ela, e o carro será entregue em seu aniversário, então o carro ofuscaria o presente que você se esforçou para dar a ela”, finalizou outra.