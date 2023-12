Sogra aparece de surpresa no aeroporto e viagem romântica pode terminar em divórcio

Os relacionamentos entre nora e sogra ou genro e sogra são sempre uma caixinha de surpresas. Enquanto algumas pessoas tiram na sorte grande, outras acabam conseguindo grandes problemas para lidar. Este parece ser o caso de uma jovem que decidiu desabafar no Reddit depois que a sogra apareceu de surpresa para o que seria uma viagem de casal.

Sem se identificar, a mulher conta que sua sogra sempre foi um problema, principalmente por ter tendências a se comparar com ela e por tentar imitá-la, chegando ao ponto de pintar o cabelo de roxo para ficar parecida com a nora.

“Nós decidimos pegar férias de 15 dias para visitar alguns países e guardamos dinheiro para isso por muito tempo, sendo que eu fui quem mais investiu nessa viagem. Meu marido apenas comprou as passagens, todo o resto foi por minha conta”.

“Desde que comentamos da viagem a minha sogra começou a fazer birra querendo ir junto. Mandou mensagens, ligou, fez pessoas ligarem para me ofender por não deixá-la ir junto e até mesmo ameaçou chamar a polícia com alguma queixa qualquer para nos fazer ficar em casa! Meu marido disse que deveríamos ignorar e deixar ela ir com a gente, mas eu disse que para começo de conversa ele nem deveria ter dito a ela sobre a viagem. Ele me deu um ultimato e disse que se ela não fosse, ele não iria. Eu falei que se ela fosse, eu não iria, então ele disse que ela não iria”.

Ela seguiu com sua palavra

A jovem então conta que tudo estava correndo como planejado e que as coisas pareciam calmas até que no dia da viagem eles seguiram para o aeroporto conforme os planos. No entanto, logo ela reparou que o marido passou a agir de forma estranha, como se estivesse procurando por alguém.

“Quando chegamos na área de espera, a mãe dele estava lá com sua bagagem. Eu congelei enquanto o vi ir até ela e abraçá-la. Eu só dei meia volta e fui embora enquanto meu marido gritava por mim. Ele disse que eu estava exagerando e que a mãe dele já estava lá então deveria ir de qualquer forma. Eu o mandei ficar e viajar sozinho com a mãe”.

“Quando cheguei em casa eu abracei meu cachorro e fiquei chorando com a cara enfiada no pelo dele por vários minutos. Meu marido comprou as passagens da mãe pelas minhas costas e 1 hora mais tarde chegou gritando comigo por conta do meu ‘comportamento mesquinho que arruinou a viagem dele no último minuto’. Eu disse a ele que foi culpa dele, depois disso ele disse o que aconteceu para minha família que agora está me culpando por ter arruinado minhas férias”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve reconsiderar seu casamento o quanto antes já que claramente não é respeitada.

“Você colocou seus limites e seu marido ainda assim ultrapassou todos eles. O que ele fez foi te trair. Você não está errada e deve considerar o divórcio”, comentou uma pessoa.

“Você deveria chutar a bunda dele! Ele não tem a menor consideração por você”, finalizou outra.