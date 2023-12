Obra-prima de Botticelli “perdida” e avaliada em US$ 109 milhões é encontrada em uma casa no sul da Itália

Uma pintura do mestre do século XV Sandro Botticelli, registrada como desaparecida desde a década de 1980, foi encontrada em uma casa no sul da Itália.

A representação da Virgem Maria e do Menino Jesus foi descoberta em uma casa na cidade de Gragnano, perto de Nápoles, de acordo com informações da Unidade de Proteção do Patrimônio Cultural dos Carabinieri de Nápoles.

Avaliação da pintura

As autoridades italianas estimam que a pintura do artista mais famoso por "O nascimento de Vênus" e "Primavera" vale pelo menos 100 milhões de euros (cerca de US$ 109 milhões). Foi encomendado pela Igreja Católica Romana em 1470.

A obra de 58 x 80 centímetros, pintada a têmpera sobre madeira, tinha estado pendurada numa igreja nos subúrbios de Nápoles, Santa Maria la Carità, desde o início do século XX, depois que a igreja original a qual foi originalmente designada queimou em um incêndio.

Processo de restauração

Após localizar o ramo da família que atualmente possuía a pintura, a polícia trabalhou com o prefeito local, que já estava ciente da presença de Botticelli na casa de Somma e ajudou a mediar sua recuperação, disse Croce.

"Trata-se de uma obra totalmente desconhecida para o público, que agora será exposta novamente graças à intervenção do Estado. Agimos de forma administrativa, sem recorrer ao Ministério Público ou a uma apreensão, também graças à mediação do prefeito", disse Croce.

"A família continua ostentando o título da obra, no entanto, ela será conservada em um museu", acrescentou Croce.

A pintura, que precisará de uma restauração completa, mostra a Virgem Maria com cabelos loiros cobertos por um véu segurando um menino Jesus gordinho em seu colo, semelhante a outras representações de Botticelli, de acordo com o Ministério da Cultura.

Está faltando um pouco de pintura e foi arranhado, provavelmente durante o terremoto dos anos 1980 e em mudanças posteriores. Não está claro por que o Estado parou de controlar a pintura.