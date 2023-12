Noiva é criticada por se recusar a dar metade dos presentes de casamento para os sogros

Uma noiva decidiu buscar ajuda no Reddit depois que seus presentes de casamento se tornaram o motivo de uma grande briga com os pais de seu marido. Segundo ela, os pais do homem esperavam receber ao menos metade do valor em dinheiro destinado aos noivos em forma de presente.

Sem se identificar, a mulher conta que há alguns meses decidiu fugir para se casar com seu marido sem precisar se preocupar com uma grande cerimônia.

“Foi uma celebração curta, algumas fotos e é isso aí! Nós temos um negócio juntos que está crescendo, então todo o dinheiro que temos está sendo aplicado nele, e por esse motivo não optamos por uma festa de casamento”, revela a mulher.

Por outro lado, sua sogra tinha planos diferentes, e se recusou a aceitar ver o filho casado sem ter uma festa.

“Faz parte da tradição deles, e nós concordamos desde que eles soubessem que não daríamos dinheiro para a festa. Nós iríamos até o local, participaríamos da festa e não pagaríamos por nada. Na época o pai do meu marido fez uma piada dizendo que nós deveríamos dar parte do dinheiro dos presentes para eles, mas a mãe dele disse que não, que eram nossos presentes”.

As coisas mudaram

A mulher então conta que sua sogra ficou responsável por realizar todo o planejamento do casamento, e ela e o marido apenas apareceram para a celebração. O casamento, como consequência, foi praticamente para os familiares e amigos do noivo.

“Eu estava bem com isso porque não coloquei dinheiro no casamento, então não podia exigir nada. Mas dois dias depois nós nos encontramos com meus sogros para listar quanto cada convidado deu para nós como presente, novamente uma tradição familiar”.

“Quando terminamos, nós comemos algo e saímos, mas aí começam as coisas estranhas porque a mãe dele simplesmente bateu a porta na nossas costas quando saímos. Dois dias depois meu marido foi informado de que eles estavam irritados por não termos dado metade do dinheiro dos presentes conforme foi combinado!”, revela a noiva.

Ela então explica que o marido deixou claro que em momento algum eles concordaram em dar parte do dinheiro, mas ainda assim recebeu ligações de seu irmão exigindo que ele se desculpasse pelo que fez. Lançando para o Reddit, ela questiona se agiu errado diante da situação e, para grande parte das pessoas, ela não agiu errado.

“Você não está errada, mas preciso te avisar que isso é uma questão cultural! Eles sempre vão te culpar por alguma coisa ou te cobrar por não ter feito algo que eles deveriam ter sido claros sobre você fazer”, comentou uma pessoa.

“Interessante, seus sogros concordaram e esqueceram de ouvir a opinião de vocês”, comentou outra.