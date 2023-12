Lotou o cruzeiro: passageiros da Royal Caribbean barrados após pagamento de R$ 10 mil

Vários passageiros que planejaram viagens de um cruzeiro de oito noites no Pacífico Sul com a Royal Caribbean foram surpreendidos ao terem sua entrada negada devido a um caso de overbooking. O incidente ocorreu no navio Quantum of the Seas, que partiu de Brisbane, Austrália, na terça-feira, diz o New York Post.

Desilusão no porto

O casal Jai Raynor, 23 anos, e sua esposa Kaitlyn, que pagou quase R$ 10 mil pelo cruzeiro para comemorar a formatura de Jai, foram informados no porto que não conseguiram embarcar. A opção de cabine escolhida, conhecida como "cabine de garantia", não pôde ser alocada para sua reserva, conforme comunicado da Royal Caribbean.

Apesar dos esforços para acomodar todos os detalhes no cruzeiro, a demanda superou a disponibilidade de quartos, resultando na inclusão de aproximadamente uma dúzia de grupos de viajantes.

Um porta-voz da Royal Caribbean afirmou que todos os clientes afetados receberam opções, incluindo reembolso total, crédito para cruzeiros futuros ou uma remarcação para dados alternativos.

Jai Raynor, ao entrar em contato com a empresa, conseguiu o reembolso total do cruzeiro perdido, certificados para cruzeiros futuros no valor da tarifa integral e pacotes de bebidas de luxo gratuitos. Especialistas da indústria, como Stewart Chiron, alertam que situações desse tipo são raras, especialmente para itinerários especializados.

Até o momento, a Royal Caribbean não emitiu um comentário em resposta ao incidente. A situação destaca a importância de uma gestão cuidadosa da capacidade dos navios para evitar transtornos aos passageiros.