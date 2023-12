Homem se surpreende ao descobrir que o irmão tentou conseguir um empréstimo em seu nome

Um desabafo feito no Reddit está provocando fortes reações nos internautas. Segundo um homem, meses após ter sido vítima de fraude ele descobriu que a tentativa de empréstimo feita em seu nome foi realizada por seu próprio irmão.

Sem se identificar, o homem de 32 anos conta que seu irmão mais novo, o qual chama de Tim, está tentando cursar a universidade de cinema e para isso busca por um empréstimo estudantil.

“Em julho eu recebi um alerta no meu nome avisando que alguém tentou fazer um empréstimo consignado no meu nome, na modalidade de crédito estudantil. De alguma forma meu irmão pegou meus dados e pensou que eu não ia perceber se alguém usasse meus dados em um empréstimo”.

“Ele tem um certo grau de autismo, e seu julgamento não é dos melhores. Apesar disso, minha esposa ficou irritada porque estamos morando com meus sogros enquanto economizamos para comprar nossa casa, então preciso que meus créditos estejam livres para quando as taxas baixarem”, revela o homem.

O irmão pode ser preso

O homem então conta que, sem saber que era o irmão o responsável pela tentativa de fraude, seguiu com todos os procedimentos necessários para reportar a fraude. No entanto, mesmo falando com sua mãe, demorou para que ela revelasse que seu irmão era o culpado.

“Meus sogros começaram a me pressionar para prestar queixa contra meu irmão, e eu falei com minha mãe e expliquei que o que ele fez foi ilegal. Ela começou a chorar e passou o telefone para o meu irmão e eu expliquei a ele que ele precisaria de um advogado. Ele entrou em pânico e começou a chorar e me perguntou o que aconteceria com ele, eu disse que ele poderia ir para a cadeia”.

“Desde então, ele ficou completamente surtado e foi parar na internação psiquiátrica. Ele está mal e meus familiares me culpam porque ele fica repetindo sem parar que vai para a cadeia. Eu não sei se ele realmente vai ser presto pelo que fez, mas pela minha fala ele acabou regredindo muito em seu comportamento e está alternando entre a casa e o hospital psiquiátrico. Eu agi errado?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não agiu errado, ainda mais pelo fato da mãe sempre proteger seu irmão.

“Ele roubou seus dados e tentou cometer uma fraude em seu nome. Ele precisa ser responsabilizado por suas ações”, comentou uma pessoa.

“Você agiu da forma que deveria agir para se proteger de um caso de fraude”, finalizou outra.