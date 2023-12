Homem é acusado pela esposa de bater o carro após sete anos do ocorrido: ‘Fiquei chocado’

Um homem, de 40 anos de idade, revelou ter sido acusado pela esposa de ter batido seu carro sete anos atrás. Por meio de um relato no Reddit, por meio do usuário u/Direct-Substance4452, ele contou ter ficado chocado, pois não esperava o assunto ser colocado em pauta.

“Sou casado com minha esposa, de 45 anos, há cerca de oito anos. Há 7 anos peguei emprestado o veículo novinho da minha mulher para entregar uma bicicleta ergométrica para minha mãe (meu carro é pequeno)”, iniciou o texto.

“Minha esposa ficou em casa. No caminho para casa, me envolvi em um acidente de carro muito grave. Ambos os carros foram destruídos sem possibilidade de reparo. Felizmente todos estavam bem. Tínhamos cobertura total do veículo, então tudo foi pago e minha esposa comprou outro carro”, continuou o texto na rede social.

Acusação inesperada

De acordo com o relato, o homem presumiu estar tudo bem. Sendo assim, sete anos se passaram e o assunto teria ficado no passado até certo momento. No entanto, o caso foi resgatado pela esposa com uma acusação inesperada.

“Ontem à noite, minha esposa e eu discutimos. Nessa discussão, minha mulher mencionou que eu bati o carro dela há sete anos de propósito e usou isso contra mim o tempo todo. Fiquei chocado. Perguntei à minha esposa se ela estava falando sério”, desabafou o usuário da rede social.

“Ela me olhou nos olhos e disse que sim, o acidente foi considerado culpa minha, e que se eu fosse um ‘homem de verdade’ eu devolveria a ela os 4 mil dólares que ela usou como entrada no veículo. Mais uma vez, fiquei chocado. Minha esposa nunca me disse nada assim antes. Eu silenciosamente escrevi um cheque para ela e saí de casa. Fiquei realmente em choque”, finalizou.