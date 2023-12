Garotinha vence o câncer e é surpreendida pelos colegas na escola; veja o vídeo

Curada do câncer, Nicolly é recebida na escola pelos colegas e professores com balões coloridos e um cartaz de boas-vindas. - Foto: reprodução/Tiktok @cristinabom81

O vídeo comoveu a todos ao retratar o emocionante retorno de Nicolly à escola após vencer a batalha contra o câncer. A pequena guerreira foi recebida com uma surpresa calorosa, registrada por uma professora da escola localizada na zona rural de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. No TikTok, o vídeo já acumulou quase 2 milhões de visualizações, tocando os corações de internautas por todo o país.

Corredor de amor: a cena encantadora do retorno de Nicolly

Nicolly, vestindo o uniforme escolar, atravessa um corredor festivo, ladeada por colegas e professores entusiasmados, balões coloridos e uma atmosfera de amor. Sua mochila de rodinhas, repleta de alegria, complementa o cenário radiante. Ao final do corredor, uma mulher segura um cartaz especial que diz: “Seja bem-vinda, Nicolly. Escola Maracatiara”. O momento culmina com um abraço afetuoso, deixando Nicolly emocionada com a demonstração de carinho.

Inspirando com força: Nicolly, a pequena vencedora

Nicolly, apesar de sua tenra idade, enfrentou inúmeros desafios para retornar à rotina escolar. Sua história de superação não apenas tocou a comunidade escolar, mas também inspirou milhares de internautas. Comentários emocionados destacam a força e coragem da pequena, expressando gratidão e admiração. Uma seguidora comovida agradece a Nicolly, afirmando que, mesmo sem saber, ela está salvando vidas. Outra descreve os passos da garotinha como os de uma verdadeira vencedora. Uma mãe, ao testemunhar a cena, compartilha um misto de sensações, incluindo gratidão e emoção.

Contagiando a esperança: o vídeo que mexeu com corações

O vídeo, além de registrar um momento íntimo e tocante, tornou-se um símbolo de esperança e resiliência. Ao assistir à cena, é difícil não se emocionar e sentir uma onda de gratidão pela superação de Nicolly. O registro, compartilhado nas redes sociais, destaca não apenas a vitória pessoal da garotinha, mas também a capacidade de inspirar e espalhar positividade.

Fonte: Só Notícia Boa