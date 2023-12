Enfermeira viajante achada morta após desaparecer em caminhada

A enfermeira viajante Ann Marie Herford, de 66 anos, que desapareceu durante uma caminhada na Califórnia no mês passado, foi encontrada morta, informaram autoridades locais.

O corpo de Herford foi localizado em uma área íngreme e densa ao norte do San Antonio Creek, enquanto equipes realizavam buscas intensivas. A descoberta ocorreu após mais de duas semanas de intensa procura.

A enfermeira, residente em Michigan, foi reportada como desaparecida em 14 de novembro quando não compareceu ao trabalho. Sua intenção de explorar a Arnold Rim Trail foi revelada durante o café da manhã com uma amiga no dia 11 de novembro, e ela foi vista pela última vez no dia seguinte.

Desafios na busca

Herford, que segundo familiares "carecia de habilidades de sobrevivência na natureza", foi encontrada em uma encosta íngreme sob densa vegetação. As equipes de busca enfrentaram dificuldades de terreno, e um helicóptero foi utilizado para extrair o corpo da mulher.

A investigação sobre a morte de Herford está em andamento, mas as autoridades afirmam que não há indícios de comportamento suspeito. Seu carro foi localizado no estacionamento da trilha três dias após seu desaparecimento.

As operações de busca foram reduzidas após duas semanas, mas continuaram até a trágica descoberta. A Calaveras County Sheriff's Office expressou profunda gratidão a todas as equipes envolvidas na operação de busca, como trouxe a People.