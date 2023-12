Elon Musk e o misterioso motim na OpenAI: "intrigas nos bastidores"

Elon Musk, o visionário CEO da Tesla, SpaceX e X, pode ter desempenhado um papel crucial na recente destituição surpresa de Sam Altman do cargo de CEO da OpenAI. Fontes anônimas revelaram ao On The Money que os laços estreitos de Musk com membros do conselho da organização sem fins lucrativos podem ter sido um fator determinante na decisão, diz o New York Post.

Elon, conselheiro influente

Elon Musk, cofundador da OpenAI em 2015, é conhecido por sua proximidade com o conselho, incluindo membros como Adam D'Angelo e o cientista-chefe Ilya Sutskever. Essa relação pode ter influenciado a decisão de destituir Altman, aponta as fontes. "No final das contas, todos pensam que serão próximos de Elon", afirmou uma fonte.

Elon Musk ties to OpenAI board may have ignited Sam Altman mutiny https://t.co/MdVam9RlgY pic.twitter.com/hZczMLDdPs — New York Post (@nypost) November 30, 2023

Embora as manobras de Musk nos bastidores não sejam totalmente claras, sua campanha pública em apoio ao conselho é notável. Ele apresentou uma carta anônima acusando Altman de "engano e manipulação" e divulgou uma história sobre um avanço de IA ameaçador à humanidade. Essa "carta não relacionada e algoritmo de IA" teria catalisado a remoção de Altman.

Fontes afirmaram que membros do conselho, incluindo D'Angelo, estavam confiantes de que Musk apoiaria sua decisão, mas a negativa de funcionários e investidores pegaram-os de surpresa. O respaldo de Musk deu-lhes confiança, mas o resultado provocou um alvoroço inesperado.

Musk defendeu publicamente Sutskever, mas também expressou preocupação sobre as ações do cientista de IA. Ele pediu mais transparência, questionando se a razão da destituição era séria ou trivial. Musk, porém, alega desconhecer o verdadeiro motivo da decisão.

Especialistas sugerem que as questões públicas de Musk sobre os perigos da IA ​​podem ter motivações comerciais. Ao destacar cenários distópicos, executivos como Musk podem influenciar a regulamentação e proteger suas próprias tecnologias, como a xAI.

A situação na OpenAI continua intrigante, deixando a comunidade de IA e o público em geral buscando respostas sobre os motivos e as consequências dessa reviravolta surpreendente.