Corajosa menina de 12 anos arrecada R$ 70 mil após diagnóstico de câncer

Maya Tohid, uma corajosa garota de 12 anos, residente em Wilmslow, Cheshire, enfrentou um diagnóstico de tumor cerebral neste ano. Após duas grandes operações e intensa radioterapia, Maya não apenas superou os desafios, mas também arrecadou mais de R$ 70 mil em um notável desafio, diz o Mirror.

Desafio de 100 km

Maya, apesar das dificuldades e efeitos colaterais do tratamento, decidiu se desafiar correndo 100 km em um mês. Ela explica: "O tratamento de radioterapia traz muitos efeitos colaterais. Para me distrair e ajudar outras pessoas, pensei em tentar correr 100 km". Mesmo não gostando de correr, ela começou a acumular quilômetros nas ruas ao redor de sua casa.

O desafio foi lançado em setembro, coincidindo com a Semana de Conscientização sobre o Câncer Infantil. Maya contou com o apoio dos vizinhos e de sua irmã Isla, de sete anos. Infelizmente, pouco antes do fim do mês, ela passou mal. Seu pai, Reza, de 47 anos, interveio e completou os últimos quilômetros em sua homenagem.

Maya expressou sua gratidão à instituição Young Lives vs Cancer, que tem sido sua "rocha" durante o tratamento. A família Tohid agora se junta ao apelo de Natal do Daily Mirror para arrecadar mais fundos para a instituição, anteriormente conhecida como Clic Sargent.

A mãe de Maya, Mahta, de 42 anos, elogiou o apoio da Young Lives vs Cancer, destacando a importância de ajudar mais pessoas em momentos difíceis. Ela conclui: "Esperamos que as pessoas doem muito mais para que possam ajudar ainda mais pessoas quando precisarem".

Maya, que já compartilhou sua história na BBC Radio Manchester e em um concerto beneficente de Natal, agora aguarda um Natal tranquilo ao lado de sua família, celebrando o fim do tratamento ativo.