Conheça Dona Terezinha, artista plástica especialista das cores aos 95 anos

Dona Terezinha, aos 95 anos, é uma referência em artes plásticas em Varginha (MG), conquistando reconhecimento nacional e internacional. Com apenas o ensino fundamental, a artista já expôs suas obras em prestigiados locais, incluindo o Masp, em São Paulo. Ao longo de sua incrível carreira de 63 anos, recebeu mais de 30 homenagens, demonstrando sua influência duradoura.

Explorando o ateliê musical da mestra

No ateliê da artista, é possível descobrir seus métodos únicos de ensino. Dona Terezinha guia suas aulas com uma trilha sonora eclética, indo da música clássica ao rock’n’roll. Acredita que a música ajuda os alunos a se concentrarem e absorverem melhor o aprendizado. Para ela, ouvir música proporciona calma e separa os sentidos, facilitando a conexão entre o que é visto e o que é feito.

A arte do ensino: pintura e música como aliadas

Teresinha dando aula de pintura em Varginha — Foto: Lara Silva

Segundo Dona Terezinha, qualquer pessoa pode aprender a pintar, desde que domine o controle da mão. Suas aulas começam com os alunos pintando suas frutas e flores favoritas, ensinando não apenas técnicas, mas também a importância de se expressar. O aprendizado vai além das cores e pincéis, tornando-se uma troca de experiências de vida valiosa.

Tempo de aprendizado e experiências de vida

Dona Terezinha acredita que o tempo de aprendizagem varia de acordo com o interesse de cada aluno. Além de ensinar habilidades técnicas, ela compartilha lições sobre cores, nomes de pincéis e tintas. Para ela, a pintura é uma terapia que ajuda a resolver conflitos pessoais, promovendo a harmonia nas relações familiares.

Do desenho à pintura: uma jornada de 63 anos

Antes de se dedicar à pintura, Dona Terezinha foi costureira e florista. Sua paixão pelas tintas começou na escola, onde ajudava nas homenagens a personalidades. Após cursos e muitas obras, abriu sua escola de pintura, completando 63 anos de carreira e impactando inúmeros estudantes.

Gostos e obras: flores, frutos e a técnica da espátula

Embora tenha começado pintando rostos, a verdadeira paixão de Terezinha são as flores e frutos, especialmente as orquídeas. Durante a visita ao seu ateliê, ela compartilhou histórias de suas obras, destacando a técnica da espátula. Com 95 anos, a artista acredita que o convívio social e a paixão pela pintura são fundamentais para sua vitalidade.

Um legado em cores e harmonia

Dona Terezinha, aos 95 anos, continua inspirando com suas aulas de pintura e sua abordagem única. Sua jornada de 63 anos na arte destaca não apenas a maestria técnica, mas também a capacidade transformadora da expressão artística em todas as fases da vida.

Fonte: G1