Câncer ginecológico: mulher morre após diagnóstico equivocado de médicos

Uma triste história de erro médico resultou na morte de Judith Rowlands por câncer ginecológico, revela relatório impactante no País de Gales. A mulher de 57 anos, residente em Anglesey, norte do País de Gales, recebeu inicialmente uma prescrição de terapia de reposição hormonal após começar a sangrar após a menopausa. No entanto, quando o sangramento persistiu, Judith procurou novamente ajuda médica, sendo posteriormente diagnosticada com câncer endometrial, levando-a a passar por uma histerectomia, diz o Mirror.

Ela relatou o descaso

Após a cirurgia, Judith enfrentou uma dor intensa, suspeitando que o câncer persistia. Os médicos, por sua vez, asseguraram que o câncer não retornaria. No entanto, após fortes dores, Judith foi encaminhada para um exame que revelou a volta do câncer, agora em estágio incurável. Em maio, ela faleceu, mas não antes de compartilhar sua angústia em um inquérito do comitê de saúde e assistência social do governo galês.

Woman died of cancer after being wrongly told it had not come back https://t.co/E4gEosdmFs pic.twitter.com/PajBckgrTV — The Mirror (@DailyMirror) December 7, 2023

O relatório apresenta 26 recomendações ao governo galês, destacando a necessidade de apoio aprimorado aos serviços de saúde das mulheres. O comitê enfatiza a existência de um "preconceito perigoso" que coloca vidas em risco e destaca histórias de mulheres cujas preocupações foram repetidamente rejeitadas por profissionais de saúde.

Russell George, presidente do comitê, elogiou a coragem de mulheres como Judith Rowlands e pediu uma mudança na percepção dos profissionais de saúde em relação às pacientes do sexo feminino. Ele enfatizou que estereótipos e noções preconcebidas podem levar a atitudes desdenhosas, destacando a importância de ouvir e agir diante das preocupações das mulheres.

O comitê também insta o governo galês a financiar campanhas de conscientização pública "frequentes e de longo alcance" sobre os sintomas, incentivando as mulheres a buscar cuidados médicos imediatos. O relatório destaca a necessidade de esclarecer que o rastreio cervical não detecta todos os tipos de cânceres ginecológicos.

Esta trágica história destaca a urgência de melhorar a abordagem médica às preocupações das mulheres e ressalta a importância do diagnóstico preciso na prevenção de tragédias como a de Judith Rowlands.