Assalto brutal em trem resulta em prisão de agressores

Três homens foram condenados por um violento ataque a bordo de um trem que deixou um homem com ferimentos graves, incluindo a perda de metade da orelha. Marley Hollings, Kyle Smith e Thomas Scott enfrentaram o tribunal por seu envolvimento no incidente ocorrido em dezembro do ano passado, diz o Mirror.

Ataque chocante

A vítima, um homem de 29 anos, estava viajando de Leeds para Skipton quando confrontou os agressores por causarem tumulto no trem. Os acusados, Hollings, Smith e Scott, haviam incomodado outros passageiros, com Hollings gritando "bomba" enquanto lançava um vaporizador no trem

Testemunhas relataram que os três homens agrediram a vítima, socando e chutando sua cabeça. Apesar dos esforços de outros passageiros para intervir, Hollings arrancou metade da orelha da vítima antes que os agressores desembarcassem em Leeds.

No tribunal de Leeds, Marley Hollings foi condenado a três anos e nove meses de prisão, enquanto Thomas Scott recebeu uma sentença de 18 meses, suspensa por 18 meses, com 150 horas de trabalho não remunerado. Kyle Smith foi condenado a 15 meses, suspensão por 18 meses e 120 horas de trabalho não remunerado. Ambos devem pagar uma sobretaxa de vítima de R$ 1400 e estão sujeitos a um toque de recolher eletrônico das 21h às 6h.

A vítima, que passou por cirurgia, não pôde ter a orelha recolocada. O oficial investigador, DC Liam Brown, descreveu o ataque como "doentio e cruel", destacando o impacto duradouro na saúde mental da vítima. "Este ataque violento aleatório rendeu a Hollings uma sentença significativa e seus companheiros com sentenças suspensas que, espera-se, os impedirá de cometer mais atos de violência", declarou o DC Brown.