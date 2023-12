Violência no México: corpos de estudantes encontrados em área perigosa

Na remota estrada ao norte do México, cinco estudantes universitários foram descobertos mortos dentro de um veículo, em meio à violência crescente ligada a cartéis de drogas na região. As vítimas, do sexo masculino e estudantes da Universidade Latina do México, foram encontradas nos arredores de Celaya, uma área marcada por confrontos entre grupos criminosos, diz o New York Post.

Autoridades em alerta

As autoridades confirmaram a descoberta dos corpos, mas até o momento não divulgaram as identidades das vítimas. Diante da gravidade da situação, o governador do estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, emitiu um comunicado determinando uma operação conjunta das forças estaduais, federais e municipais para reforçar a segurança na região e identificar os responsáveis ​​o mais rápido possível.

O prefeito de Celaya, Javier Mendoza Márquez, expressou seu pesar profundo diante do "ato covarde" que tirou a vida dos jovens estudantes. O crime ocorre em um contexto de tensão na cidade, que recentemente causou um atentado com carro-bomba atribuído ao cartel de Santa Rosa de Lima, envolvido em uma prolongada disputa territorial com o cartel de Jalisco.

Embora relatos locais sugiram que as vítimas foram mortas a tiros, as autoridades ainda não confirmaram oficialmente a causa da morte. A CBS News informou que promotores locais estão trabalhando para esclarecer os detalhes do ocorrido.

Este episódio trágico reacende as preocupações com a segurança na região, já abalada por confrontos entre cartéis rivais. O governo local prometeu agir rapidamente para garantir que tais atos não tornem impunes, mas a situação destaca os desafios contínuos enfrentados pelas autoridades na busca por estabilidade e segurança em áreas afetadas pela violência do crime organizado.