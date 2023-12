Vídeo: 'sereia' luta pela vida em incidente chocante em aquário de shopping

Uma sereia profissional viveu momentos de pânico ao ficar presa em um aquário de um shopping na África do Sul, tentando desesperadamente escapar de um afogamento. O incidente, registrado por visitantes do local, chocou a todos. O vídeo do ocorrido viralizou e foi compartilhado pela rede ABC News.

No vídeo, a sereia interage com o público, nadando graciosamente no aquário. No entanto, a situação toma um rumo dramático quando a cauda de sua fantasia fica presa em um coral artificial, impedindo-a de retornar à superfície para respirar.

A profissional, em um esforço desesperado, passa preciosos segundos debatendo-se na água, buscando uma saída. A agonia é palpável enquanto ela luta contra a restrição da cauda. Felizmente, em uma reviravolta rápida, ela consegue liberar a fantasia, emergindo para tomar fôlego.

O vídeo provocou reações nas redes sociais, levantando questões sobre a segurança desse tipo de atração em shoppings. Um usuário expressou preocupação, questionando por que isso ainda é considerado entretenimento. "Ela quase perdeu a vida dela", comentou, destacando os perigos potenciais envolvidos nesse tipo de performance aquática, concluiu o Diário do Nordeste.