Tragédia: recém-casada morta por tubarão nas Bahamas

Uma recém-casada foi identificada como vítima fatal de um ataque de tubarão durante suas férias nas Bahamas. Lauren Erickson Van Wart, 44 anos, especialista em Matemática de Massachusetts, perdeu a vida após ser arrastada pelo predador enquanto praticava paddleboard com o marido no Sandals Royal Bahamian Resort, diz o New York Post.

Ataque fatal

O ataque ocorreu a menos de uma milha da costa do resort cinco estrelas, resultando em danos catastróficos. Um salva-vidas testemunhou o incidente horrível, resgatando o casal em um barco e administrando RCP à vítima de volta à costa.

Infelizmente, Van Wart não resistiu aos ferimentos graves e foi declarada morta no local, deixando a comunidade local e vizinhas do casal consternados.

Boston newlywed killed in Bahama vacation shark attack ID’ed as Lauren Erickson Van Wart https://t.co/t1WiAiCbKY pic.twitter.com/d8BGhK8ASc — New York Post (@nypost) December 6, 2023

Lauren trabalhou como especialista em Matemática na Curriculum Associates, uma empresa sediada em Billerica que fornece recursos para professores.

A comunidade da Curriculum Associates expressou tristeza pela perda, destacando seu compromisso com a excelência e oferecendo apoio à família enlutada.

O Sandals Royal Bahamian Resort confirmou que Van Wart era hóspede do hotel com tudo incluído. A causa exata do ataque permanece incerta, já que as Bahamas abrigam diversas espécies de tubarões agressivos.

Este trágico incidente marca o segundo ataque mortal de tubarão nas Bahamas em menos de duas semanas, levantando preocupações sobre a segurança nas águas locais.

As autoridades continuam a busca por uma mulher alemã desaparecida, aparentemente vítima de um ataque de tubarão enquanto mergulhava. Esses incidentes recentes ressaltam a necessidade de medidas adicionais para garantir a segurança dos banhistas e turistas na região.