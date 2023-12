Tragédia: pai morre após acidente com faca durante jantar familiar em restaurante

Um trágico acidente abalou uma festa de família, quando Patrick Kenney Jr., residente em Massachusetts (EUA), morreu após um incidente inicialmente suspeito de ser um crime. Autoridades revelaram que Kenney, pai de duas meninas, faleceu depois de acidentalmente se apunhalar com uma faca presa em um cordão ao redor do pescoço, diz o New York Post.

Fim trágico em evento familiar

No sábado à noite, Patrick Kenney Jr. foi encontrado desacordado no estacionamento do restaurante Kowloon em Saugus, a cerca de 11 milhas ao norte de Boston. A polícia, inicialmente temendo um ataque, logo determinou que o incidente foi uma tragédia acidental. O pai de 42 anos foi declarado morto no Massachusetts General Hospital pouco depois de ter sido descoberto do lado de fora do restaurante.

O promotor Paul Tucker e o chefe de polícia Michael Ricciardelli emitiram um comunicado conjunto esclarecendo: "este incidente parece ser acidental, e não se acredita que haja outras partes envolvidas". A família de Kenney também descreveu o ocorrido como uma "tragédia horrível".

A família era frequentadora assídua do restaurante Kowloon, segundo os proprietários, a família Wong, que expressou condolências à vítima e pediu paciência enquanto a investigação segue em andamento. "Nossos pensamentos e orações estão com a família da vítima. Nada mais importante neste momento. Pedimos que as pessoas não tirem conclusões precipitadas até que a investigação seja concluída", afirmaram os Wong em um comunicado.

A comunidade lamenta a perda de Patrick Kenney Jr., registrando-o como um pai amoroso, marido dedicado, irmão e amigo leal. Enquanto uma família enlutada tenta investigar essa tragédia, as autoridades continuam investigando os detalhes do acidente que levou a vida de um ente querido em meio a uma cerimônia familiar.