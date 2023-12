Tigre siberiano ataca homem que seguiu seus rastros, após matar seu cachorro

Um trágico incidente envolveu um raro tigre siberiano chocou na região remota de Khabarovsk, na Rússia. Um aposentado de 76 anos, conhecido como "tio Vitya", foi atacado e morto pelo grande felino. A fatalidade ocorreu depois que o tigre "esmagou" o cachorro de hospedagem do idoso, levando-o a seguir o rastro do predador furioso, diz o New York Post.

Rastros levam a tragédia

O morador, inconformado com a perda de seu animal de estimação, perseguiu o tigre por uma distância até encontrá-lo na floresta. O encontro resultou em um ataque fatal, com o idoso sendo descoberto morto ao lado dos restos de seu cão. A polícia e especialistas da autoridade de caça local iniciaram uma investigação sobre o incidente, buscando entender as denúncias que levaram ao trágico desfecho.

Siberian tiger kills man who followed predator’s tracks after it ‘crushed’ his dog https://t.co/ruoZtz4dBE pic.twitter.com/R8h5cnslsK — New York Post (@nypost) December 5, 2023

O tigre siberiano, também conhecido como tigre de Amur, é uma espécie criticamente ameaçada, com apenas cerca de 450 indivíduos remanescentes na natureza. Com o aumento dos casos de tigres invadindo áreas povoadas na região de Khabarovsk, as autoridades ponderam a retirada do raro felino protegido da natureza, dependendo dos resultados da investigação.

O Amur Tiger Center, uma organização sem fins lucrativos de proteção animal, expressou suas sinceras condolências aos familiares do falecido. O idoso, descrito como "muito positivo e alfabetizado", já havia trabalho na ferrovia. Yevgeny Lupin, chefe da aldeia vizinha, destacou a personalidade do homem, evidenciando a perda para a comunidade.

As autoridades da região de Khabarovsk reportaram quase 300 casos de tigres invadindo áreas povoadas apenas neste ano, resultando em incidentes envolvendo cães e até ataques a pessoas. O incidente ressalta a necessidade de impedimentos nas regiões onde esses grandes felinos habitam.