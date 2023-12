Suspeito de ataques sexuais e assaltos em spas é preso

Shahab Usman foi preso. A detenção ocorreu após uma onda perturbadora que teve início em novembro e se estendeu até essa semana, segundo informações da polícia, diz o New York Post.

Usman enfrenta diversas acusações, incluindo tentativa de homicídio, estupro, ato sexual criminoso, abuso sexual, roubo, agressão, tentativa de agressão, perigo imprudente, posse criminosa de arma e ameaça. Os ataques ocorreram em diferentes estabelecimentos, deixando vítimas feridas e em estado crítico.

Ocorrências detalhadas

Usman iniciou sua série de crimes no Jamaica Massage Spa, onde, junto com um cúmplice foragido, ameaçou os presentes com arma e faca, exigindo dinheiro e pertences. O assalto resultou na perda de telefones celulares e cerca de US$ 5 mil, sem relato de ferimentos.

Os ataques subsequentes incluíram invasões ao Shining Massage Spa e CH168 Spa, envolvendo agressões físicas e sexuais. Em um dos incidentes, Usman disparou um tiro, atingindo um homem de 52 anos que foi hospitalizado em estado crítico. O suspeito continuou seus atos criminosos no Sun Spa, culminando na agressão sexual de uma mulher e roubos.

A prisão de Shahab Usman representa um passo crucial na resolução desses casos preocupantes. A polícia não confirmou se todas as vítimas eram funcionárias dos spas visados, ressaltando a complexidade dessa investigação em andamento.