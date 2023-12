Passageiro da Spirit Airlines causa tumulto ao pular assentos no desembarque

O vídeo viral do episódio, compartilhado nas redes sociais, destaca a tensão e as reações inusitadas dos envolvidos. A bordo de um voo da Spirit Airlines, a pressa de um passageiro para desembarcar atingiu níveis surpreendentes. O vídeo, inicialmente compartilhado por dj1_roscoe no Instagram e posteriormente divulgado na página 'Passenger Shaming', mostra o passageiro pulando sobre os assentos, gerando um confronto inesperado, diz o New York Post.

Problemas na Spirit

O clipe, legendado como 'apenas no Spirit', captura um homem mascarado pulando de seu assento antes mesmo do início oficial do desembarque. A atitude apressada parece desconcertar os demais passageiros, mas um vizinho de assento se recusa a colaborar, desencadeando uma cena caótica.

Spirit Airlines passenger caught on video leaping over seats in rush to deplane: ‘Touch me motherf–ker’ https://t.co/TTMcgFjCYQ pic.twitter.com/klfchcguG9 — New York Post (@nypost) December 5, 2023

O vídeo, repleto de palavrões, mostra o passageiro impaciente ameaçando verbalmente seu companheiro de assento, resultando em um confronto verbal tenso. O salto ousado deixa o passageiro a poucos centímetros de uma saída bloqueada, adicionando uma camada de humor à situação.

A ocorrência nas redes sociais foi variada, com algumas críticas à atitude do passageiro e outras expressando compreensão pela necessidade de se levantar após horas em um assento apertado. O incidente destaca diferentes percepções sobre a marca de desembarque, enquanto as opiniões dos especialistas variam quanto à abordagem ideal.