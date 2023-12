"Para me namorar é necessário preencher aos seguintes requisitos..."

Um usuário anônimo, de 29 anos, gerou intensa discussão ao compartilhar uma lista detalhada de critérios que ele considera essenciais para um relacionamento. A postagem no Reddit, intitulada "Minhas exigências para namorar são rígidas", revela uma visão peculiar sobre o namoro moderno, diz o New York Post.

Um burocrata do amor

O autor afirma estar "namorando ativamente" desde os 18 anos e acumulou uma "grande variedade de experiências" que o levaram a criar uma lista de diretrizes. Segundo ele, essa lista ajuda a "determinar a adequação no início do estágio de namoro".

29-year-old man’s lengthy list of dating deal-breakers sparks huge debate https://t.co/HBlUuRGq4e pic.twitter.com/7yqfBEfu3n — New York Post (@nypost) December 2, 2023

A lista inclui condições como a proibição de mulheres que foram infiéis em relacionamentos anteriores, aquelas que fazem uso regular de drogas recreativas e as portadoras de doenças sexualmente transmissíveis incuráveis. Além disso, o autor exclui mulheres com baixos padrões de higiene, profissionais do sexo, mães solteiras e aquelas com opiniões políticas extremas.

A divulgação dessa lista gerou reações diversas, com alguns apoiadores concordando com os critérios rigorosos, enquanto outros alegam que o autor parece ser excessivamente seletivo. Muitos comentaristas ofereceram conselhos, destacando que a bagagem emocional aumenta com a idade.

Um comentarista observou: "Esteja ciente de que quanto mais velho você for, mais bagagem todos terão inerentemente". A discussão online revela uma divisão entre aqueles que defendem a honestidade brutal e os críticos que consideram a lista demasiado rígida.

A postagem encerra convidando os usuários a compartilharem suas opiniões, enquanto um conselho final aconselha a manter tais critérios na mente, evitando expressá-los em voz alta para evitar ser percebido como amargo. A controvérsia continua a alimentar o debate sobre as expectativas e critérios no mundo moderno do namoro.