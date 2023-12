Noivo em disputa por herança após morte da noiva

Aric assumiu o controle dos bens de Samantha após o acidente fatal em abril, onde um motorista embriagado colidiu com o carrinho de golfe do casal. Enquanto Aric se recuperava de seus próprios ferimentos, Lisa moveu uma petição para removê-lo da carga de representante pessoal, alegando "questões de potencial fraude" e questionando a validade do casamento, diz o New York Post.

A disputa legal

Lisa Miller, mãe da falecida, busca intervir no processo de homicídio culposo movido por Hutchinson contra os bares locais que serviram o motorista bêbado. O advogado de Miller alega que a intervenção visa proteger o patrimônio de Samantha e seus herdeiros legítimos, enquanto a defesa de Hutchinson classifica a ação como "moralmente questionável" e "legalmente infundada".

Em meio à batalha legal, Aric Hutchinson ofereceu à sogra metade de qualquer indenização proveniente do processo de homicídio culposo, com a condição de que ela cessasse a contestação do casamento.

O advogado de Hutchinson destaca a generosidade do noivo, enquanto a mãe insiste que está satisfeita de acordo com a vontade de sua filha falecida.

Aric e Samantha se casaram em abril, e a validade do casamento foi reconhecida pelo tribunal enquanto Hutchinson ainda se recuperava. No entanto, a disputa agora se concentra em detalhes da certidão de casamento, levantando questões sobre a veracidade das informações apresentadas.

O motorista embrigado, Jamie Lee Komoroski, enfrenta acusações sérias, incluindo homicídio veicular imprudente. Um acordo financeiro foi alcançado entre a segurança e os cidadãos envolvidos, enquanto o advogado de Hutchinson expressou aprovação pelo acordo, considerando-o justo e protetor dos direitos legais dos beneficiários.

Em meio à tristeza e à dor, a disputa entre Hutchinson e Miller revela uma narrativa complexa, onde questões legais e emocionais se entrelaçam em um cenário de perda e desentendimento.