Noiva do 'casamento do século' exclui TikTok após acusações contra marido

A noiva do 'casamento do século', Madelaine Brockway, apagou sua conta no TikTok, onde compartilhou vídeos da suntuosa cerimônia de cinco dias, após revelações sobre as acusações criminais contra seu esposo, Jacob Chase LaGrone, diz o New York Post.

Jacob Chase LaGrone, 29 anos, está sob os holofotes após ser acusado de agressão agravada contra funcionários públicos por ter atirado em policiais no Texas em 14 de março. Três agentes assistiram a uma ocorrência quando foram alvejados. A acusação afirma que LaGrone ameaçou intencionalmente os policiais, usando uma arma de fogo.

Possível prisão perpétua

LaGrone compareceu ao tribunal nesta semana, enfrentando a possibilidade de prisão perpétua se condenado. Notavelmente, a noiva Madelaine Brockway não esteve presente na audiência no Tribunal Distrital de Tarrant Country, conforme relatado pela NBC News.

“Bride in viral $56M 'wedding of the century' deletes TikTok account as new hubby faces charges for allegedly firing at cops” in #Texas #guncontrol #2a https://t.co/0QEJPioZhe via @nypost — Jim Hankins (@fincaelsordo) December 6, 2023

Foi oferecido a LaGrone um acordo judicial, propondo uma sentença de 25 anos caso ele se declarasse culpado e renúncia ao julgamento. O estágio legal ainda permanece incerto.

As festividades incluíram um suntuoso jantar de ensaio no Palais Garnier, uma noite no Palácio de Versalhes e uma apresentação íntima do Maroon 5. A noiva, herdeira da coleção de automóveis Mercedes-Benz de seu pai, usou um deslumbrante vestido Dior Haute Couture.

Instagram privado e silencioso

Madelaine Brockway, além de excluir sua conta no TikTok, define sua página no Instagram como privada. O silêncio da noiva em meio às polêmicas levanta questionamentos sobre o futuro do casamento do século e as repercussões legais que aguardam Jacob Chase LaGrone.