Mulher vende a própria casa para ir em cruzeiro de luxo de 3 anos, mas empresa cancela

Começou o pesadelo de Keri Witman, moradora de Ohio, quando a empresa Life at Sea Cruises cancelou a viagem aguardada. A expectativa de explorar 148 países e 382 portos virou frustração para Witman e outros passageiros, diz o New York Post.

A empolgação de uma viagem de luxo ao redor do mundo se transformou em desapontamento para Keri Witman, chefe da agência de marketing Clever Lucy. Após vender sua casa para financiar um cruzeiro de três anos com a Life at Sea Cruises, Witman recebeu a notícia desanimadora em 17 de novembro de que a viagem foi cancelada devido à impossibilidade da empresa garantir um navio.

O sonho desmorona

A proposta de um cruzeiro de luxo de três anos, explorando 148 países e 382 portos, parecia irresistível. Com preços a partir de R$ 150 mil mil por ano, a oferta inclui alimentação, viagens, acesso à internet e assistência médica.

No entanto, a empolgação se transformou em frustração para Witman e outros passageiros quando a empresa envolveu dificuldades em garantir um navio para a partida.

Ohio woman sells home to fund 3-year luxury cruise, only for company to cancel trip https://t.co/icrNf1OSkG pic.twitter.com/krFp4fao8I — New York Post (@nypost) December 6, 2023

Witman, trabalhadora remota, vendeu sua casa e assinou um contrato de aluguel de curto prazo para garantir seu lugar no cruzeiro, desembolsando R$ 200 mil. A decisão audaciosa ganhou contornos preocupantes quando o Life at Sea Cruise adiou a data de partida várias vezes, culminando no cancelamento da viagem.

Witman e outros passageiros agora enfrentam a incerteza e a frustração, com algumas dificuldades relacionadas para encontrar segurança após o cancelamento inesperado.

A Life at Sea Cruise anunciou reembolsos para todos os passageiros, mas persiste a revolta entre aqueles que investiram tempo e recursos na realização de um sonho que desmoronou antes mesmo de começar. A empresa enfrenta críticas de deixar os passageiros sem opções claras para o futuro, gerando uma onda de tristeza, raiva e desorientação entre aqueles que planejaram viver uma vida extraordinária nos próximos três anos.