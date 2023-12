Mulher arranja confusão com irmã após decidir fazer tatuagem em certo local do corpo (Reprodução/Freepik - fxquadro)

Uma mulher usou o Reddit, revelando ter sido acusada por sua irmã de roubar uma ideia de tatuagem. No entanto, a acusação se estendeu novamente quando ela, finalmente, decidiu tomar uma atitude. O relato foi compartilhado por meio do usuário u/Normal_Rub4370 na rede social.

“Minha irmã e eu gostamos de um personagem fictício específico de um livro que ambas amamos. Há um ano, ela mencionou querer uma tatuagem relacionada a esse personagem, provavelmente uma citação”, iniciou o texto, a fim de contextualizar.

“Há alguns meses, marquei uma tatuagem com a intenção de fazer um desenho de espada no antebraço, inspirado em um romance de fantasia. Inicialmente, escolhi a espada do personagem que minha irmã e eu gostamos. Compartilhei essa ideia com ela, pensando que ela acharia legal, mas ela sentiu que eu estava ‘roubando’ a ideia dela. Para evitar conflitos, mudei meu design para a espada de um personagem diferente”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Jovem toma medidas legais contra a mãe por motivo inusitado da infância: ‘Decidi processá-la’”

Confusão estendida e chateamento causado

Segundo a mulher, seu marido e ela estão de férias e marcaram uma consulta com um tatuador. De tanto analisar os designs, ela encontrou uma figura ideal para tatuar no esterno. No entanto, para ela, a situação complicou.

Mesmo sabendo dos riscos de criar caso, decidiu mostrar o desenho para sua irmã e a recepção pareceu não ter sido a das melhores.

“Minha irmã já havia me dito que queria uma grande tatuagem sob os seios para cobrir as cicatrizes de uma redução de mama que ela fez há alguns anos. Ela nunca especificou o design, e duvido que o fizesse agora, temendo que eu pudesse ‘roubar’ sua ideia novamente”, desabafou.

“Escolhi um desenho que fica parcialmente embaixo dos seios e, quando mostrei, ela pareceu chateada, me acusando de ‘roubar a ideia dela’ novamente”, finalizou.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.