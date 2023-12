Modelo indígena brasileiro conquista as passarelas internacionais com sua beleza

No mundo da moda internacional, o modelo indígena brasileiro Noah Alef está fazendo história, levando consigo a cultura e a beleza Pataxó para as passarelas globais. Aos 23 anos, Noah já representa sete agências ao redor do mundo, incluindo a prestigiada Way Model no Brasil, que também agencia renomadas personalidades como Sasha Meneghel e Carol Trentini.

De Empacotador a Modelo de Sucesso

Natural de Jequié, na Bahia, Noah Alef não começou sua carreira nas passarelas, mas sim nos caixas, trabalhando como empacotador. Antes de se tornar um modelo internacional, ele também desempenhava funções diversas, como ajudante de pintor. O modelo destaca a importância de representar os povos indígenas em todos os espaços, lembrando a necessidade de serem protagonistas de suas próprias vozes.

Destaque em Milão 2022 e 2023: Sucesso nas Passarelas Internacionais

Noah estreou nas passarelas internacionais em 2022, desfilando para as grifes italianas DSquared2 e Empório Armani durante a semana de moda masculina de Milão. O sucesso foi tamanho que ele repetiu a participação em 2023, desfilando novamente a convite da Emporio Armani, conquistando a atenção e admiração do público.

Militância Pela Causa: Vozeiro para os Indígenas

Além de sua carreira ascendente na moda, Noah Alef não deixa de lado sua militância pela causa indígena. Em momentos cruciais, como durante a votação da PL 490, o Marco Temporal, o modelo não hesita em fazer críticas ao projeto, destacando a importância do engajamento contra medidas que ameacem os direitos territoriais dos povos indígenas.

Inspirando com Orgulho: O Olhar de Noah para o Passado

Noah Alef relembra com orgulho seus dias de empacotador, enxergando essas experiências como fundamentais para seu crescimento pessoal e profissional. Hoje, ele é um ícone que brilha nas revistas e passarelas do mundo, sempre exaltando suas raízes indígenas e posicionando-se firmemente sobre os direitos dos povos originários. Uma jornada que vai muito além das passarelas, inspirando e dando visibilidade à cultura Pataxó no cenário internacional.

