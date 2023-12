México recebe convite para retornar à Copa Libertadores

A prévia do sorteio da Copa América 2024 está trazendo muitas surpresas e notícias. A poucas horas de as Seleções convidadas para participar do evento conhecerem seu destino, é revelada uma incrível notícia que poderia mudar o futuro das equipes mexicanas e algumas outras da Concacaf.

Rubén Rodríguez, jornalista da Fox Sports, está no local onde ocorrerá o sorteio e foi em uma de suas transmissões que ele confessou ter sido informado de que a Conmebol já fez o convite formal ao México para participar da competição sul-americana.

É importante mencionar que, no momento, nada está garantido, pois ainda falta o aval da Concacaf para o retorno das equipes nacionais no torneio. Da mesma forma, Rodríguez expressou que, com o sim da confederação, também se espera convidar mais equipes da região, como as da MLS.

“A Conmebol já disse sim, já convidou o México (para a Copa Libertadores). O primeiro convite foi feito ao México para ajudar a negociar com a Concacaf em busca da aprovação que permita o seu retorno. Na Conmebol, esperam que se ajude a destravar o assunto e depois convidar os Estados Unidos, convidar outros países para se juntarem à competição”, mencionou.