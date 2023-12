Mãe exige que o filho abra mão de sua herança por causa de seu meio-irmão

Na tentativa desesperada de reparar seus erros do passado, uma mãe decidiu buscar por apoio no Reddit após fazer um pedido inusitado para seu filho e seu marido.

Sem se identificar, ela conta que é casada com seu marido e é mãe de um menino de 24 anos e duas meninas de 12 e 8 anos. No entanto, ela revelou ter um quarto filho, que nasceu de um caso extraconjugal.

“Quando meu filho era criança eu me senti presa no papel de dona de casa e cheguei a pensar em me divorciar. Em um certo dia, quando sai para fazer compras, eu e meu filho sofremos um pequeno acidente de carro. O cara que bateu no meu carro foi muito legal e trocamos contato por conta da situação. Eu acabei gostando de conversar com ele, e começamos a ter um caso”.

“Eu fiquei me sentindo feliz, mas ao mesmo tempo culpada e decidi que queria melhorar meu casamento. Nós terminamos, eu contei ao meu marido e fomos procurar por um aconselhamento de casal. Na mesma época descobri que estava grávida e o DNA mostrou que não era filho do meu marido”.

A mulher então conta que decidiu entregar o bebê para adoção e que seguiu com essa decisão. Depois ela teve suas duas filhas, mas ainda assim se sentia culpada por ter entregado o bebê para adoção.

Ela tomou uma decisão polêmica

Sem conseguir se perdoar por ter colocado o bebê para adoção, a mulher decidiu buscar pelo filho biológico e, após alguns exames de DNA, conseguiu localizá-lo e descobriu que diferente de seus filhos, ele teve uma infância complicada em um orfanato.

“Ele sempre quis conhecer os pais e encontrou o pai há algum tempo, eles têm um bom relacionamento hoje. Eu disse a ele que queria que as coisas fossem diferentes”.

Tentando mudar a situação do jovem, a mulher decidiu fazer uma proposta para seu filho mais velho, mas seu pedido não foi bem-recebido.

“Os pais do meu marido faleceram e deixaram metade de seus bens para meu filho mais velho e a outra metade dividida entre minhas filhas. Eu não achei que foi justo, mas foi a vontade deles. Elas receberão sua parte ao completar 18 anos, mas ainda não distribui o dinheiro do meu filho porque acho que metade da parte dele deve ir para seu meio-irmão”.

“Acho que seria uma boa forma de compensar o fato de que eu nunca deveria ter desistido dele para salvar meu casamento, e isso o fez ter uma vida difícil. Meu marido e meu filho são contra e dizem que isso não é o que seus pais queriam. É uma forma moral de compensar um erro! Meu marido está ameaçando se divorciar e meu filho fala mal de mim e de seu meio-irmão para qualquer pessoa que queria ouvir. Eu estou errada?”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está errada de diversas maneiras.

“Você conseguiu errar em todos os momentos possíveis desta história! Seu marido não tem obrigação com o filho fora do casamento e muito menos os pais dele”, comentou uma pessoa.

“Não existe forma ética ou moral de tornar esse pedido a seu favor. Você errou e está ilegalmente segurando o dinheiro do seu filho. Seu marido e ele deveriam tirar o dinheiro de você agora mesmo”, finalizou outra pessoa.