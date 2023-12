Mãe desaparecida: "arrumou um amante secreto antes de sumir",revela madrasta

Layla Santanello foi vista pela última vez na Marble Slab Creamery, no East Stone Commons Shopping Centre de Kingston, descalça e aparentemente desorientada em 27 de junho. Acreditava-se que ela estava no caminho de comprar sapatos, mas nunca chegou à loja, informou o New York Post.

Vida secreta revelada pela família

Segundo a família, Layla mantém um relacionamento secreto com um homem misterioso enquanto ainda morava com seu namorado. A madrasta, Brittany Zeitler, sugere que o desaparecimento ocorreu após uma discussão sobre esse relacionamento extraconjugal.

Missing Tennessee mom, 21, had secret lover before vanishing: stepmom https://t.co/VybJWV3z3b via @nypost — Robert J Kingsbury (@RobertJKingsbu1) December 5, 2023

Após a discussão, Layla teria deixado a casa que compartilhava com o namorado, levando consigo poucos parentes. Ela passou algumas noites em casa de amigos, incluindo seu suposto novo interesse amoroso, antes de se hospedar em um motel em 25 de junho.

No motel, Layla teria tido uma briga antes de dirigir para um bosque, de acordo com relatos de Brittany Zeitler. A madrasta sugere que a ação pode estar relacionada à paranóia e pânico da jovem.

Cerca de duas semanas após seu desaparecimento, a mãe de Layla, Jennifer Santonello, recebeu mensagens contraditórias da filha, que afirmava estar com um amigo e sem telefone. Além disso, a família recebeu suspeitas do CashApp, eventualmente considerando uma farsa doentia.

Cinco meses após o desaparecimento, a família continua sem respostas sobre o desfile de Layla Santanello. Com uma filha de dois anos deixada para trás, a angústia da família aumenta. A mãe especula sobre cenários possíveis, incluindo o tráfico, enquanto as autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre o caso.