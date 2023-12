Inter de Milão vai estrear uma camisa espetacular dos Transformers, quanto custa?

O Inter de Milão surpreendeu seus torcedores ao apresentar uma camisa de edição limitada que ostenta o logotipo dos Transformers.

Acontece que a equipe Nerazzurri usará a estampa dos autobots em seu confronto do próximo dia 9 de dezembro, quando receberá o Udinese no San Siro. Isso se deve ao seu patrocínio com a Paramount.

Inter de Milão, camisa dos Transformers Foto: @Inter

Esta colaboração vai além do campo de jogo e do entretenimento, pois serão doadas várias camisetas a crianças que estão hospitalizadas em salas de pediatria em Milão.

Além disso, as camisas que os jogadores usarão em sua partida contra o Udinese serão leiloadas no eBay e os lucros serão doados para organizações que necessitam.

Quanto custa a camisa?

É importante mencionar que a camiseta já está à venda no site oficial do clube. Ela tem um custo de 94,99 euros para adultos, o equivalente a R$500,92. Já a camiseta infantil tem um custo de 74,99 euros, o equivalente a R$395,46.