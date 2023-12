Homem revela por que deseja mudar primeiro e segundo nome e desabafa: ‘Tenho nome de menina’

Um relato viralizou no Reddit, após um internauta perguntar se estaria errado em desejar mudar seu nome e sobrenome. De acordo com ele, foi perseguido a vida toda por soar como “feminino” e decidiu fazer a mudança. No entanto, sua família não achou uma boa ideia.

“Tenho um nome de menina e fui perseguido por isso durante toda a minha vida. Não é um nome ruim, mas não chega nem perto de um nome de menino. A coisa toda causou tanta polêmica em minha família e todos eles estão bravos comigo. Eles dizem que é cruel com minha mãe por querer mudar meus nomes”, iniciou o texto, por meio do usuário u/Heisnotrealanymore.

“Meu primeiro nome é literalmente baseado em um personagem de seu programa de TV favorito e meu nome do meio é dela também. Eu só quero ter um nome de menino normal para poder me encaixar na sociedade, mas eles não entendem isso”, desabafou.

Opiniões na redes

Ao finalizar o desabafo, o jovem acredita que ter seu nome mudado faria sua vida ter um contexto muito melhor.

“Sei que é demais mudar seus nomes, mas sinto que realmente melhoraria minha vida. Para começar, nunca tive um bom relacionamento com minha mãe, mas minha família tem dito que eu não deveria mudar meu nome porque é desrespeitoso com ela. Não concordo”, finalizou o texto.

Em seguida, diversos usuários da plataforma depositaram suas opiniões.

“Altera o teu nome. Isso pertence a você. Ignore seus parentes. Eles são idiotas. Sua mãe também. Meu pai recebeu um nome que nas gerações anteriores era masculino em sua família, mas quando ele nasceu era exclusivamente feminino em meu país e ele o odiou e usou o nome do meio durante toda a vida”, disse um usuário da rede social.

“Se eu soubesse que meu filho estava sendo perseguido por causa do nome, seria muito compreensivo se ele quisesse mudar isso. Eu provavelmente me arrependeria de ter lhe dado um nome, que causa tanta dor”, se compadeceu outro deles.